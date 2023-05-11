Петербуржец, издевавшийся над детьми на протяжении десяти лет, получил пять лет колонии
Житель Северной столицы угодил за решетку после десяти лет издевательств над своими детьми. Мужчина получил пять лет колонии.
По версии следствия, петербуржец с 2012 по 2022 год периодически наносил детям удары кулаками по голове и лицу. Более того, в один из дней злоумышленник чуть не задушил дочь. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.
Отмечается, что в ходе очередного конфликта мужчина использовал в качестве угрозы пневматический пистолет и ружье, направив их в сторону детей. Также известны случаи, когда злоумышленник метал в детей дротики и нанес каждому ребенку не менее 280 ударов скакалкой по спине, животу, рукам и ногам.
В результате петербуржца задержали. Решением суда он получил пять лет заключения в колонии.