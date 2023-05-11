Петербуржец, издевавшийся над детьми на протяжении десяти лет, получил пять лет колонии

Житель Северной столицы угодил за решетку после десяти лет издевательств над своими детьми. Мужчина получил пять лет колонии.

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По версии следствия, петербуржец с 2012 по 2022 год периодически наносил детям удары кулаками по голове и лицу. Более того, в один из дней злоумышленник чуть не задушил дочь. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Отмечается, что в ходе очередного конфликта мужчина использовал в качестве угрозы пневматический пистолет и ружье, направив их в сторону детей. Также известны случаи, когда злоумышленник метал в детей дротики и нанес каждому ребенку не менее 280 ударов скакалкой по спине, животу, рукам и ногам.

В результате петербуржца задержали. Решением суда он получил пять лет заключения в колонии.