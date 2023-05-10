Батареи петербуржцев отключат в полночь 11 мая

Из-за достаточной теплой погоды и благоприятных прогнозов синоптиков в домах петербуржцев отключают отопление. Батареи остынут в полночь 11 мая.

Фото: Baltphоto

Соответствующее распоряжение уже издал Комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Согласно документу, регулярное теплоснабжение зданий остановят в полночь 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что за этот год продолжительность сезона составила 220 дней. При этом благодаря аварийность на теплосетях снизилась на 15% в сравнении с прошлым сезоном.

Напомним, что об отключении отопления в Петербурге заговорили еще под конец апреля. Тогда главный городской синоптик прогнозировал, что батареи в квартирах горожан станут холодными не раньше 9 мая.