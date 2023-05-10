Стало известно, где петербуржцы отдыхали на майских праздниках

В 2023 году на майские праздники жители Петербурга в большей степени предпочитали путешествовать по России, однако не обошлось и без заграничных поездок. Внутри страны особой популярностью у туристов пользовалась Новгородская область, а за ее пределами – Беларусь.

Фото:Baltphoto/Павел Долганов

Так, за границу на майские праздники в этот раз отправилось на четверть больше российских туристов, чем в аналогичный период прошлого года. При этом в Беларусь с начала месяца из Петербурга отправилось около 30% путешественников. Также пользовались спросом Турция, Финляндия, ОАЭ и Армения. К такому выводу пришли аналитики МегаФона.

По России первенство закрепилось не только за Беларусью, но и за Казахстаном, а также за Турцией. На 150% больше туристов приняли ОАЭ. Также среди россиян постепенно восстанавливается популярность Египта и азиатских стран. Например, количество путешественников в Таиланде увеличилось практически в 30 раз.

А вот к странам СНГ интерес у россиян начал падать. В этом году на майские праздники туда отправились чуть больше 50% граждан. По сравнению с 2022 годом количество поездок в страны СНГ снизилось на 8,5%. Европейские страны, в свою очередь, приняли только 7% путешественников.

По количеству внутренних рейсов петербуржцы уступили только москвичам. Как правило, туристы отправлялись в Новгородскую, Псковскую, Тверскую области и Карелию.

В Петербург на майские праздники прибыло много гостей из столицы, также встречались путешественники из Нижнего Новгорода, Вологды, Мурманска и Карелии. Тем не менее, город посетили всего 2,8% россиян, так как в основном граждане предпочитали отдыхать на территории Москвы и МО, а также во Владимирской области и Татарстане.