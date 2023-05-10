В Петербурге мужчина, который не мог сомкнуть глаз, чуть не уснул навсегда после неудачного опыта с мухоморами

Житель Петербурга, уставший от бессонницы, попытался избавиться от нее при помощи капсул с грибами. Опыт закончился крайне неудачно, — мужчина оказался на больничной койке с отравлением.

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О 39-летнем пострадавшем специалисты узнали вечером 9 мая. Горожанина, отравившегося мухоморами, увезли на машине скорой с Парашютной улицы. Позже девушка пострадавшего объяснила, что мужчина просто хотел «улучшить сон и успокоить нервную систему», поэтому и прибегнул к такому опасному способу. Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что капсулы петербуржец принимает уже не первый раз, но в этот раз ситуация вышла из-под контроля. Пострадавший сам позвонил подруге и рассказал о произошедшем.

У пациента диагностировали острое отравление. Теперь ему оказывают необходимое и безопасное лечение.

Примечательно, что горожанин уже был судим за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.