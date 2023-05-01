Петербуржцам объяснили, как безопасно высадить кустарники в открытый грунт

Весной многие горожане, занимающиеся растениями, приступили к высадке деревьев и кустарников в грунт. Специалист рассказала, какое время для этих мероприятий можно считать самым подходящим, а также, как правильно ухаживать за саженцами.

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Представитель компании по фитодизайну Полина Евсеева в беседе с «МК в Питере» поделилась, что кустарники и деревья рекомендуется сажать в период с марта по май. А вот саженцы декоративных, хвойных и лиственных деревьев в контейнерах можно поместить в грунт до конца июня. Конечно, и в том, и в другом случае необходимо ориентировать на погоду.

Отмечается, что посадочный материал нужно перенести в почву до сокодвижения. Это можно понять по набуханию почек. Высадку саженца необходимо осуществить как можно скорее. Если погода сделать это не дает, растению нужно обеспечить тщательный полив и хранение при температуре не ниже нуля.

Подчеркивается, что во время посадки почва должна быть рыхлой, плодородной и богатой минералами. После переноса растения в землю, его необходимо обильно поливать водой с добавлением комплексных удобрений. Завершающим этапом станет добавление мульчи на приствольный круг для защиты корней.