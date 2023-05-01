Уличные музыканты в Петербурге с мая будут играть по новым правилам

В Санкт-Петербурге с начала мая для уличных музыкантов начинают работать новые правила, в соответствии с которыми необходимо заранее согласовывать с властями время и место выступления, а также выбирать площадки по уровням шума.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Нововведения начнут работать согласно обновленному постановлению «Об организации и проведении уличных выступлений в Петербурге». Так, на территории города уже определили две сотни мест, где музыкантам выступать разрешено, но после согласования с властями. Прием заявок на организацию концертов начался еще 15 апреля на портале «Культура Петербурга».

Теперь выступления делятся на «тихие», «умеренные» и «громкие». В первом случае концерты разрешены в 10 метрах от школ, больниц, жилых домов и административных зданий, но без использования усилителей звука. «Умеренные» выступления организуются с усилителями до 500 Вт примерно в 50 метрах от «защищенных» объектов. «Громкие» же концерты с усилителями более 500 Вт., в свою очередь, могут пройти в 150 метрах от зданий.

Еще одним нововведением стало то, что одна группа или музыкант могут выступить только три раза в месяц.

Напомним, что подать заявку на выступление в «тихой» зоне можно за три дня до планируемого мероприятия, в остальных случаях придется ждать до 10 дней. Также для выступления на Дворцовой площади понадобится одобрение комитета по культуре.