Петербуржцам рассказали о самом популярном виде шашлыка

Жители Северной столицы открыли дачный сезон и начали активно выбираться на природу для приготовления шашлыка. Какой вид мяса стал самым популярным у россиян, выяснили специалисты.

Фото: baltphoto/Николая Овсянников

Оказалось, что чаще всего граждане для приготовления шашлыка выбирают мясо курицы и индейки. Также в магазинах стали чаще покупать мангалы. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным аналитиков, в этом году шашлычный сезон стартовал раньше. В апреле россияне уже закупались мангалами, грилями и коптильнями, но тогда они еще пользовались меньшим спросом.

Отмечается, что стоимость свинины для приготовления шашлыков увеличилась на 13%. Так, за последнюю неделю апреля свиная шея изменилась в цене с 412 до 450 рублей за килограмм. На этот вид мяса также держится хороший спрос.