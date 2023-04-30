Ротенберг объявил, что СКА расторгает контракт с Никитой Гусевым

СКА объявил о расторжении контракта с нападающим команды Никитой Гусевым. Ранее игрока отстранили от участия в четвертом матче финальной серии Западной конференции с ЦСКА.

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Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг рассказал, что клуб расстается с игроком на хорошей ноте. Кроме того, он отметил, что Гусеву удалось побить клубный рекорд по количеству набранных очков, а команда завоевала Кубок Континента. Об этом сообщает AllNW.

Отмечается, что Ротенберг пожелал форварду успешного продолжения карьеры.

Ранее появлялась информация, что Гусев был временно отстранен от основного состава из-за зависимости, связанной с употреблением пива.

Нападающий не смог принять участие в последних матчах сезона.Он был отстранен от участия в четвертом матче финальной серии Западной конференции с ЦСКА и после этого не выходил на лед всю оставшуюся часть сезона.