В России за год продажи в fashion-рителей выросли на 15%

В Российской Федерации продажи fashion-компаний выросли на 15 процентов после того, как зарубежные производители приняли решение покинуть рынок. Однако цены на товары также подскочили на 30 процентов.

Фото: Baltphoto

Продажи в розницу в России увеличились на 15 процентов после того, как иностранные компании, занимающиеся модой, покинули российский рынок. Об этом сообщает МК в Питере.

Тем не менее, цены на одежду подскочили на 30 %. Gloria Jeans, «Спортмастер», Familia, Melon Fashion Group и Kari — группа компаний, чьи продажи выросли до 20 процентов в прошлом году, согласно оценкам аналитиков. Дисконтные сети также показали увеличение продаж до 25 процентов.

Кроме того, даже бюджетные марки повысили цены на свою одежду.

Напомним, что проект специалистов из Северной столицы Cyber Vestis — это один из первых отечественных прототипов умной одежды. Вещи способны вырабатывать энергию из движения тела и разницы температур.