Во дворах Петербурга заработали еще пять обновленных фонтанов

В Санкт-Петербурге специалисты обновили еще пять фонтанов, расположенных на внутридворовых территориях. Теперь водные сооружения готовы радовать местных жителей.

Фото: пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»

Так, в ходе работы специалисты обновили чаши пяти фонтанов, провели внешние сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, а также разместили световое и насосное оборудование. Рядом с сооружениями также смонтированы шкафы для управления. Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Водоканала.

Обновленные фонтаны находятся на Московском проспекте,172, в Тургеневском переулке, 3, на Шпалерной улице, 3, на улице Севастьянова, 4 и у дома на Благодатной улице, 34.

Горожанам напомнили, что водные сооружения на внутридворовых территориях начали активно появляться в 1950-2000 годах, однако со временем износились, поэтому часть из них без капитального ремонта превратились в цветочные клумбы.