В одном из дворов Выборгского района Daewoo Matiz сбил юного самокатчика на глазах матери

В Выборгском районе школьник на самокате угодил под колеса автомобиля. Свидетельницей произошедшего стала мама пострадавшего.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел во дворе на улице Сикейроса. Ближе к вечеру 28 апреля 20-летний гражданин республики Таджикистан, управляя чужим Daewoo Matiz, наехал на 11-летнего мальчика, который следовал по двору в сопровождении матери. После произошедшего четвероклассника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с сотрясение головного мозга и множественными ушибами лица.

Автомобилист приехал в Россию с целью работы. В течение полутора лет гражданин к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Напомним, что еще одно ДТП с несовершеннолетним произошло на улице Академика Байкова 17 апреля. Тогда автомобилист наехал на юного велосипедиста. Известно, что последний выехал на запрещающий сигнал светофора.