С начала текущего года в Петербурге восстановили более 10 тысяч технических средств организации дорожного движения

В Санкт-Петербурга за три месяца 2023 года привели в порядок около 10 тысяч технических средств организации дорожного движения (ТСОДД).

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Об обновлении дорожных знаков и светофоров рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга. Отмечается, что с начала текущего года специалисты восстановили более 10 620 ТСОДД.

Так, в ходе мероприятий была убрана грязь, а также несанкционированные надписи и реклама. В общей сложности на обновление светофоров и знаков в Северной столице потратили примерно 4,3 миллиона рублей. Уточняется, что дополнительную очистку проведут после месячника благоустройства.

В пресс-службе напомнили, что за состояние ТСОДД постоянно следят пять организаций, а десять аварийных бригад занимаются восстановлением, ремонтом и чисткой знаков и светофоров круглые сутки.

Аварийным бригадам заявки передает диспетчерская служба ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения». Сейчас на содержании организации находятся около 150 тысяч дорожных знаков и 1 806 светофорных объектов.