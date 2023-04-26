Трех немецких дипломатов просят покинуть Петербурге в ближайшее время

В Санкт-Петербурге к представителям Германии обратились с просьбой покинуть Россию. Сделать это дипломаты должны до 3 мая 2023 года.

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В связи с тем, что Федеративная Республика Германия сейчас является недружественной для Российской Федерации страной, было принято решение выслать из Петербурга, где расположено генконсульство Германии, трех ее дипломатов. Об этом сообщает Neva.Today.

Уточняется, что представители Германии должны покинуть Северную столицу до 3 мая 2023 года. О том, кто принял соответствующее решение, пока не известно.

Дипломаты тоже не давали комментариев о сложившейся ситуации. Вслед за «выдворением» представителей ФРГ на территории Петербурга закроется и визовый отдел генерального консульства государства.