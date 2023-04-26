Костомаров столкнулся с трудностями во время реабилитации

Олимпийский чемпион Роман Костомаров испытывает трудности с восстановлением подвижности конечностей. Ранее спортсмену врачи ампутировали несколько пальцев.

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Фигурист Роман Костомаров столкнулся с трудностями в попытке восстановить подвижность конечностей. В настоящее время с ним работают лучшие специалисты по реабилитации, которые усиленно пытаются восстановить подвижность конечностей. Об этом сообщает РБК Спорт со ссылкой на источники в окружении.

Однако отмечается, что несмотря на усилия специалистов, Костомаров трудно даются упражнения. Кроме того, несмотря на сложности, состояние Костомарова не ухудшается и остается стабильным.

Напомним, что Роман Костомаров, ставший триумфатором на Олимпийских играх 2006 года, попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. В феврале стало известно, что у спортсмена развился сепсис, в результате чего врачи ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.