Олимпийский комитет России намерен добиться изменений рекомендаций МОК по допуску спортсменов

Олимпийский комитет России намерен добиться изменений рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов к соревнованиям.

Фото: pxhere

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что организация планирует добиться изменений рекомендаций МОК по допуску российских и белорусских спортсменов к играм. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее организация предложила не допускать к Играм спортсменов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности. По словам Позднякова, “МОК выдвинул слишком сложные условия, я назвал эту ситуацию фарсом, и продолжаю называть это фарсом”. Также он назвал такие требования произволом со стороны МОК.

Кроме того, он заявил, что российская организация разработает своим собственные рекомендации в ответ на действия МОК.

Напомним, что после рекомендаций МОК решение о допуске спортсменов в нейтральном статусе приняли Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Объединенный мир борьбы (UWW).