Олимпийский комитет России намерен добиться изменений рекомендаций МОК по допуску спортсменов
Олимпийский комитет России намерен добиться изменений рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов к соревнованиям.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что организация планирует добиться изменений рекомендаций МОК по допуску российских и белорусских спортсменов к играм. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее организация предложила не допускать к Играм спортсменов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности. По словам Позднякова, “МОК выдвинул слишком сложные условия, я назвал эту ситуацию фарсом, и продолжаю называть это фарсом”. Также он назвал такие требования произволом со стороны МОК.
Кроме того, он заявил, что российская организация разработает своим собственные рекомендации в ответ на действия МОК.
Напомним, что после рекомендаций МОК решение о допуске спортсменов в нейтральном статусе приняли Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Объединенный мир борьбы (UWW).