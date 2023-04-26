Компания Warner Brothers дала зеленый свет сиквелу «Битлджуса»
Компания Warner Bros. официально начала разработку сиквела фильма «Битлджус». Такими планами киностудия поделилась на CinemaCon. Приблизительная дата выхода неизвестна.
Разработка «Битлджус 2» должна начаться в мае или июне. Режиссерское кресло может занять автор первой картины Тим Бертон. В проекте также примет участие Майкл Китон. Об этом сообщает Газета.ру.
Отметим, что ранее появилась информация о том, что роль в фильме может получить звезда сериала «Уэнсдэй» Дженна Ортега. Она может сыграть дочь Лидии Дитц. В оригинальном фильме Дитц сыграла Вайнона Райдер. Также Кэтрин О’Хара подписала контракт на возвращение к своей роли Делии Дитц.
Напомним, что оригинальный «Битлджус» повествует о семье Мейтлендов, которые погибли в автомобильной аварии. Однако их призрачные сущности хотят вернуться в свой дом с помощьЮ Битлджуса. Напомним, что картина вышла в прокат в 1988 году.