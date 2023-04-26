Компания Warner Brothers дала зеленый свет сиквелу «Битлджуса»

Компания Warner Bros. официально начала разработку сиквела фильма «Битлджус». Такими планами киностудия поделилась на CinemaCon. Приблизительная дата выхода неизвестна.

Фото: кадр из фильма «Битлджюс»

Разработка «Битлджус 2» должна начаться в мае или июне. Режиссерское кресло может занять автор первой картины Тим Бертон. В проекте также примет участие Майкл Китон. Об этом сообщает Газета.ру.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что роль в фильме может получить звезда сериала «Уэнсдэй» Дженна Ортега. Она может сыграть дочь Лидии Дитц. В оригинальном фильме Дитц сыграла Вайнона Райдер. Также Кэтрин О’Хара подписала контракт на возвращение к своей роли Делии Дитц.

Напомним, что оригинальный «Битлджус» повествует о семье Мейтлендов, которые погибли в автомобильной аварии. Однако их призрачные сущности хотят вернуться в свой дом с помощьЮ Битлджуса. Напомним, что картина вышла в прокат в 1988 году.