Биолог объяснил, как щука связана с приходом настоящей весны в Петербург

На Ладожском озере начался нерест щуки. Биолог Павел глазков считает, что это один из самых ярких признаков прихода весны на территорию региона.

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Сейчас вода очень быстро прогревается до трех-шести градусов, но на мелководье, из-за чего активизировались щуки. Глазков рассказал, что эта рыба держится группой, которую среди экспертов принято называть гнездом. Щука сильно плещется, а группы рыб постоянно передвигаются, занимаясь охотой в процессе. Об этом специалист рассказал в группе «ВКонтакте» «Каждой твари по паре / Павел Глазков».

Так, одна самка может отложить до 200 тысяч икринок диаметром около трех миллиметров. Изначально они прилепляются растительности, а после скатываются на дно и начинают расти.

Таким образом, повышенная активность щук является одним из показателей прихода настоящей весны.

Напомним, что с начала сезона корюшки в текущем году из Ладожского озера выловили первые 50 тонн этой рыбки.