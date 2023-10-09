В Петербурге начали готовить операторов беспилотных «птичек»

Военнослужащие в Петербурге обучаются управлению FPV-дронов на виртуальных тренировках и полигонах. Каждого из операторов учат сбросу боеприпасов, разведке и взаимодействию с братьями по оружию.

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Стало известно, что в воинских частях Северо-Западного региона солдат приучают к работе с беспилотными аппаратами, об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Сейчас военнослужащие обучаются с помощью виртуальных тренировок. Перед выходом на полигон они должны уметь управлять дроном.

Существует определенный «стаж» — налетать 30 часов. После него солдатам доверяют в руки настоящий FPV-дрон (First Person View), который управляется с помощью специальных очков.

На полигоне все начинается с разведки и грамотного взаимодействия с напарниками. Военнослужащие тренируется в сбросах боеприпасов и передачи данных снайперской паре.

Таким образом, операторы БПЛА обучаются использованию современных технологий в условиях боев в различной местности.