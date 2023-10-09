Петростат: Ленобласть покрывает треть объема с/х производства в Северо-Западе

Ленинградская область держит на себе треть всего сельскохозяйственного производства в Северо-Западном федеральном округе. В растениеводстве с животноводством лидируют Всеволожский и Кировский районы соответственно.

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Стало известно, что статистика показывает долю участия Ленинградской области в Северо-Западном федеральном округе, об этом рассказали в Онлайн47.

Согласно данным Петростата, регион обеспечивает 1/3 всего объема сельскохозяйственного производства в СЗФО. Отмечается, что территория Ленобласти располагается в зоне рискованного земледелия, однако показывает высокие результате в указанной сфере.

В растениеводстве Всеволожский район покрывает 20% продукции общерегионального объема, Гатчинский район — 11%, а Волосовский район — 8 %.

В животноводстве лидирует Кировской район — 44%, второе место занимает Выборгский район — 14%, на третьем место располагается Гатчинский район — 8%.