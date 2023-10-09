Танцы довели главного раввина России до больничной койки

Главный раввин России Берл Лазар во время праздничного танца упал, после чего его пришлось госпитализировать в медицинское учреждение. Его готовы выписать завтра или послезавтра.

Baltphoto/Вероника Овсянникова

Стало известно, что бурные танцы могут как поднять настроение, так и довести до больничной палаты, об этом рассказал телеканал 360.

По словам председателя Общественного совета федерации еврейских общин России Боруха Горина, главный раввин страны Берла Лазара госпитализировали в медицинское учреждение после празднования Симхат Тора в Марьиной Роще.

Как отмечается, мужчина бодро танцевал до самой ночи. В один момент он столкнулся с кем-то из участников, поскользнулся и рухнул на землю. На данный момент раввин находится в стабильном состоянии. Врачи готовы выписать его через 1-2 дня.

Берл Лазар получил свое звание еще в 1999 году. Уже в 2014 году он получил награду «За заслуги перед Отечеством» IV степени.