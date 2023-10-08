Грызли человеческие останки: ученые нашли в Европе следы ритуалов каннибализма

Исследователи обнаружили ужасающие погребальные ритуалы каннибализма на территории Северо-Западной Европы. Магдаленская культура съедала человеческую плоть с костей и хоронила соплеменников.

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Стало известно, что ученые на территории Северной и Западной Европы нашли подтверждения ужасающего ритуала, об этом рассказал Петроград.

Как отмечается, исследователи вышли на стоянки магдаленской культуры. Каннибализм у них был частью погребальной церемонии. Они съедали плоть мертвых соплеменников, обгрызали кости и черепа.

В пещере Гофа в Великобритании обнаружили подобные свидетельства, однако их зафиксировали и на других стоянках. Останки принадлежат магдаленам, ходившим по земле 15 тысяч лет назад.

Культура существовала 11-17 тысяч лет назад. Потом ее вытеснила эпигравитская культура, после чего подобный ритуал погребения ушел в прошлое и сменился на привычный.