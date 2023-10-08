В России стоимость аренды квартир все равно выросла после сезонного спроса

В Российской Федерации аренда однокомнатной квартиры подорожала на 1,2% после сезонного спроса. Больше всего это затронуло двухкомнатные квартиры — 10%.

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Стало известно, что в Российской Федерации аналитики зафиксировали снижение стоимости аренды квартиры, об этом рассказали в АБН.

Как отмечается, это продлилась недолго. После сезонного спроса цены не только вернулись на прежние значения, но и выросли.

Таким образом, однокомнатные квартиры подорожали на 1%, а двухкомнатные квартиры на 10% всего за месяц. Аналитики подчеркивают, что в городах показатели расходятся, так как происходят колебания в структуре.

В 16 российский города аренда однокомнатной квартиры в среднем обойдется в 26 тысяч рублей, стоимость выросла на 1,2%.

В агентствах по недвижимости это обосновывают сезонным спросом и дефицитом бюджетного предложения.