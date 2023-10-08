В лесах под Петербургом во всю идет брачный период лосей и листоблошек

Леса под Петербургом наполнены стонами лосей, у них в октября начался активный поиск самок, сопровождающийся постоянными сражениями со своими конкурентами. Листоблошки также открыли брачный сезон.

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Стало известно, что леса под Северной столицей сейчас наполнились звуками любви, об этом рассказал МК в Питере.

По словам биолога Павла Глазкова, у лосей в октября начинается особенный период гона. Именно во время него в лесных массивах можно услышать громкие стоны, так как звери приступают к активной борьбе за самку.

Противника они выбирают себе равного. Их схватки могут длиться час и дольше. Проигравший по-джентельменски отказывается от борьбы за самку, оставляя ее победителю.

Кроме того, насыщенная жизнь и у листоблошек, которые слетаются в стаи для поиска пары. Они откладывают яйца на зиму, чтобы дать жизнь новому потомству.