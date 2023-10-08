В лесах под Петербургом во всю идет брачный период лосей и листоблошек
Леса под Петербургом наполнены стонами лосей, у них в октября начался активный поиск самок, сопровождающийся постоянными сражениями со своими конкурентами. Листоблошки также открыли брачный сезон.
Стало известно, что леса под Северной столицей сейчас наполнились звуками любви, об этом рассказал МК в Питере.
По словам биолога Павла Глазкова, у лосей в октября начинается особенный период гона. Именно во время него в лесных массивах можно услышать громкие стоны, так как звери приступают к активной борьбе за самку.
Противника они выбирают себе равного. Их схватки могут длиться час и дольше. Проигравший по-джентельменски отказывается от борьбы за самку, оставляя ее победителю.
Кроме того, насыщенная жизнь и у листоблошек, которые слетаются в стаи для поиска пары. Они откладывают яйца на зиму, чтобы дать жизнь новому потомству.