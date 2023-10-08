Потоп и плесень: жители Петроградского района пострадали от ливней

Выпавшие осадки минувшей ночью преподнесли жителям Петроградского района неприятный «сюрприз». Так, несправившиеся с обилием осадков ливневки затопили большинство подвальных помещений, в которых располагаются магазины, ПВЗ и парикмахерские.

Фото: читатели санкт-петербург.ру

Один из пострадавших поделился с Санкт-Петербург.ру, что с семи утра на ногах — нужно черпать воду, которая затопила его магазин по щиколотку. Несмотря на старания, воды не становится меньше, наоборот, уровень воды лишь прибывает, даже когда дождь закончился.

Оказалось, что забитые ливневки не справились не впервые. По словам мужчины, это происходит из года в год, а «развлечения» с черпанием воды стали уже традицией как для самого директора магазина, так и для его сотрудников.

Примечательно, что с уборкой воды проблемы не заканчиваются — следующие пару недель весь коллектив магазина дружно выводит плесень. Несмотря на неоднократные жалобы пострадавшего на протяжении долгих лет, власти Северной столицы не торопятся устранить их.