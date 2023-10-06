Больше личного времени: россияне активно пользуются голосовыми помощниками в общении со спамерами

Среди абонентов МегаФон возросла заинтересованность в использовании цифрового секретаря Евы. Помощницу стали устанавливать в 55 раз чаще, благодаря чему больше не приходится тратить свое время на надоедливые звонки.

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Спамеры атакуют россиян все чаще, пришли к выводу аналитики МегаФона. С начала 2023 года количество нежелательных звонков увеличилось на 35%. При этом, спамеры умело адаптируются к блокировкам операторов.

Раньше для массовых обзовонов один номер использовался по месяцу, а к этой осени его эксплуатируют лишь пару дней или даже часов, затем следует замена. В результате, 37% спам-номеров активны не больше двух часов.

Когда вызов все же проходит через фильтры операторов, то абоненты пользуются виртуальными помощниками и интеллектуальными системами определения звонков. С решением подобных задач помогает и голосовой секретарь Ева, которая маркирует неприятные вызовы по категориям «Недвижимость», «Клиники и аптеки» или же фиксирует название конкретной компании. Ева даже способна самостоятельно принять звонок, спросить причину беспокойства и время, когда можно перезвонить, если предложение заинтересует абонента.

Не считая спам-звонки, ассистент часто отвечает на социальные опросы (86,6% всех таких вызовов переводятся на виртуального секретаря), предложения финансовых услуг (75%) и юридических фирм (75%). Сами же абоненты разговаривают со службами такси (77%), доставки (63%) и онлайн-магазинами (66%).

Коммерческий директор компании Павел Тулубьев подчеркивает востребованность Евы у абонентов МегаФона. За время своей работы Ева сэкономила 416 тысяч часов личного времени, что равно 50 годам жизни. Компания продолжает работать над обновлением функционала виртуального секретаря, беспрерывно совершенствуя алгоритмы ее работы: только с марта по август этого года точность идентификации звонящих увеличилась на 38%, заявил Тулубьев.