Петербург достиг «цифровой зрелости» в транспортной сфере

Петербургский комитет по транспорту и заместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Баканов обсудили итоги цифровизации общественного транспорта в городе. Северная столица вошла в тройку в этом направлении.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Стало известно, что в Северной столице подвели итоги реализованных проектов в сфере транспорта, об этом рассказали в АБН.

Как отмечает глава комитета по транспорту Валентин Енокаев, по итогам минувшего года Петербург получил наивысшие оценки по трем пунктам «цифровой зрелости» в общероссийском рейтинге.

Эксперты обращали внимание на внедрение и функционирование бесконтактной системы оплаты, информирование информирование в реальном времени о маршрутах общественного транспорта. Таким образом, город на Неве попал в тройку вместе с Москвой и Белгородской областью.

Енокаев добавил, что имплементация бесконтактной оплаты труда будет продолжаться. Общественный транспорт Петербурга оборудован валидаторами, системами контроля, видеонаблюдением, а также навигацией.

Стоит отметить и портал общественного транспорта. Благодаря нему жители Северной столицы могут с экранов своих телефонов отслеживать автобус, троллейбус или трамвай.

Последние с 2022 года являются «умными». В них существует система помощи водителю, которая снижает количество ДТП.

На данный момент в городе разрабатываются светофоры с Face ID, видеонаблюдением, WI-FI и освещением. Более того, в процессе находится проект по использованию биометрии для оплаты проездных.