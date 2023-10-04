В Ленобласти открыли первый государственный асфальтобетонный завод

В городе Кировск Ленобласти торжественно запустили в работу первый государственный завод по производству асфальта и бетон. Он каждый год будет поставлять 300 тысяч тонн материалов в несколько районов.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Стало известно, что на территории Ленинградской области в городе Кировск построили производственное здание, об этом рассказали в ivbg.

По словам заместителя председателя правительства Евгения Барановского, завод будет отправлять по 300 тысяч тонн ежегодно в несколько районов Ленобласти. Более того, в производство запускают до 30% крошку, которую собирают с дорог в процессе ремонта.

Как отмечается, предприятие будет выпускать и холодный асфальт. На этом правительство региона не собирается останавливаться, заводы могут появиться и в других районах Ленинградской области.

Барановский подчеркнул, что выполняется основная задача по приведения дрог в нормативное состояние. Асфальтобетонный завод поможет обеспечить регион необходимыми ресурсами.