Проекты благоустройства сельских территорий Ленобласти получили награды от Минсельхоз РФ

Минсельхоз России выдал награды трем проектам в Ленинградской области, которые направлены на комплексное развитие сельских территорий.

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Стало известно, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации оценило проекты Ленинградской области, об этом рассказали в Онлайн47.

Как отмечается, наград удостоились три проекта комплексного развития сельских территорий. Результаты объявили на агропромышленной выставке «Золотая осень».

Особенного признания добился проект по реконструкции поселков Новоселье и Аннино в Ломоносовском районе. На втором месте расположилась инициатива по комплексному развитию социальных объектов области.

Тройку замыкает проект в поселке Оредеж Лужского района, где акцентировали внимание на создание инфраструктуры для подрастающего поколения.

Отмечено, что подобные инициативы позволяют комфортно жить и работать даже в самых отдаленных местах.