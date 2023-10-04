Финский турист рассказал про влияние санкций на Петербург

Турист из Финляндии заметил неизменный вид Петербурга, на который мало повлияли санкции. На рынке появились новые бренды, вместе с ростом цен на продукты увеличились и зарплаты с пенсиями.

Фото: Санкт-Петербург.ру /Соня Кроневальд

Стало известно, что действие санкций не особо влияют на повседневность жителей Северной столицы, об этом рассказал МК в Питере.

Турист из Финляндии приехал в город на Неве, который он регулярно навещает. По его слова, Петербург не особо изменился с 2022 год. Санкции не изменили в худшую сторону регион, а в некоторых местах можно заметить и улучшение.

В магазинах полно западных брендов, который действуют уже под другим именем. За время действия санкций в Российской Федерации появились качественные аналоги зарубежной продукции.

Турист отметил рост цен в Петербурге, однако с этим выросли пенсии и зарплаты горожан. Северная столица адаптировалась к трудной обстановке.