Роскомнадзор рассказал о скорой блокировке VPN-сервисов

С 1 марта 2024 года Роскомнадзор вероятно получит возможность блокировать VPN-сервисы, направленные на обход блокировок для запрещенных ресурсов.

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Стало известно, что в Российской Федерации продолжаются разговоры о контроле над деятельностью сервисов, об этом рассказал телеканал 360.

В Роскомнадзоре заявили о возможных блокировках VPN, чтобы ограничить доступ россиянам к запрещенным ресурсам. Как отмечается, ведомство будет самостоятельно регистрировать интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, если увидят на них способы обхода блокировок.

По словам сенатора Артема Шейкина, это может вступить в силу уже с начала 2024 года. Роскомнадзор ждет соответствующего распоряжения. На данный момент ориентировочная дата — 1 марта.

После нее ведомство будет блокировать VPN-сервисы, позволяющие обходить установленные ограничения в доступе.