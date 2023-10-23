РЖД предлагает под аренду два объекта в ТРК «Порт Находка»

В первой половине ноября на площадке РТС Тендер пройдут открытые аукционы на право заключения с ОАО «РЖД» договора аренды торговых площадей в ТРК «Порт Находка». Информация о торгах опубликована на официальном сайте «Недвижимость РЖД». Агентство Бизнес Новостей объясняет, почему оба объекта должны привлечь повышенное внимание потенциальных арендаторов.

ТРК «Порт Находка» / Фото предоставлено ООО «Региональные Медиа»»

Объём инвестиций в активы Санкт-Петербургской агломерации за 9 месяцев 2023 года побил исторический рекорд и составил 59,9 млрд рублей. В лидерах оказался сегмент городской торговой недвижимости, который по состоянию на конец сентября привлек 44% суммы всех транзакций или 26,2 млрд рублей. Такие данные приводит департамент исследований консалтинговой компании Nikoliers.

Как уверяют аналитики компании, рост доли инвестиций в коммерческие сегменты напрямую связан с реализацией отложенного спроса и закрытием ряда крупных сделок с участием иностранных компаний. Основной объём транзакций сформировали «вынужденные» сделки, которые произошли в результате ухода иностранных игроков с российского рынка.

Об успешной адаптации рынка коммерческой недвижимости Петербурга к новым реалиям свидетельствует не только интерес инвесторов. В 2023 году стало окончательно понятно, что уход западных арендаторов не сильно изменит рынок. Уже к концу прошлого года в городских торговых центрах заработали 150 новых магазинов, в связи с чем посещаемость некоторых петербургских торговых центров вышла на уровень, который был до пандемии.

Фото: property.rzd.ru

Важно отметить, что повышенной популярностью у инвесторов и арендаторов пользуются востребованные локации. Одной из таких локаций можно назвать окрестности метро «Рыбацкое». Начиная с 2010-х годов рядовой спальный район города начал активно застраиваться небоскребами. Вид на Неву, близость к КАД и наличие метро сделали район притягательным для застройщиков. В результате собственным жильем обзавелись десятки тысяч петербуржцев, многие из которых предпочитают приобретать товары и получать услуги в непосредственной близости от своего дома.

Неудивительно, что торгово-развлекательный комплекс «Порт Находка», который расположен возле станции метро «Рыбацкое», стал центром притяжения для жителей Невского района и близлежащих пригородных направлений. Обновленное в 2016 году здание торгово-развлекательного центра заметно выделяется на фоне остальных торговых объектов в этой локации. На четырех этажах ТРК разместились около ста различных операторов, среди которых супермаркеты, магазины электроники, парфюмерии, одежды, кинотеатр, кафе, рестораны и многое другое.

ТРК «Порт Находка» пользуется повышенным вниманием у арендаторов еще и по причине соседства с крупнейшим на юго-востоке Петербурга пересадочным узлом. Ежедневный пассажиропоток ж/д станции и метро «Рыбацкое» на сегодняшний день составляет более 30 тысяч человек ежедневно и продолжает расти. Не стоит сбрасывать со счетов и транспортную доступность объекта – через него проходит более 20 маршрутов наземного общественного транспорта.

Фото: property.rzd.ru

В настоящее время число вакантных площадей в ТРК «Порт Находка» минимально, но арендовать помещение все же можно. Например, ОАО «РЖД» в ноябре проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды торговых площадей.

Первое помещение площадью 136,5 кв. м расположено на 1 этаже ТРК. Возможное назначение – торговля, оказание услуг. Помещение в хорошем состоянии, там выполнен косметический ремонт. Объект обеспечен инженерными коммуникациями: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация. Вход осуществляется через торговый центр. Аукцион по объекту состоится 15 ноября на торговой площадке РТС Тендер, документы на участие принимаются до 2 ноября. Ссылка на объявление на сайте

Фото: property.rzd.ru

Еще один объект ОАО «РЖД» под аренду расположен на 5 этаже торгово-развлекательного центра «Порт Находка». Его площадь составляет 953,9 кв. м., возможное назначение — торгово-сервисное. Из объявление следует, что объект обеспечен всеми инженерными коммуникациями: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация. Помещения без отделки и требуется ремонт, вход осуществляется со стороны ж/д платформы. Аукцион по объекту состоится 11 ноября на торговой площадке РТС Тендер, документы на участие принимаются до 31 октября.

Ссылка на объявление на сайте