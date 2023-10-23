Петербургские инженеры проведут реконструкцию водопровода в Кронштадте

В Ломоносовском и Петродворцовом районах модернизируют водопровод. Работы планируют начать в 2024 году.

Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Правительство Петербурга и Фонд развития территорий заключили соглашение о финансовой поддержке реконструкции участка водопровода в Ломоносовском и Петродворцовом районах до дюкерных переходов в Кронштадте, сообщили в пресс-службе Смольного. Это улучшит качество водоснабжения в Кронштадте.

В настоящее время холодное водоснабжение в Кронштадте осуществляется от водопроводной станции «Гантуловская гора» через два водопровода диаметром 1 метр и 50-56-70 см.

Реконструкция системы обеспечит надежность и бесперебойность холодного водоснабжения даже при возникновении технологических нарушений.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кронштадте предложили протянуть канатную дорогу в 1,2 километра.