Аршавин продаст свой трехэтажный особняк в Коломягах за 150 миллионов рублей

Футболист Андрей Аршавин выставил на продажу свой коттедж в Петербурге. Дом находился в его собственности более пяти лет.

Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин принял решение продать свой трехэтажный дом в Санкт-Петербурге за 150 миллионов рублей, пишет Петербургский дневник. Коттедж звезды расположен в элитном жилом комплексе районе Коломяги. Его площадь составляет 400 квадратных метров.

В объявлении указано, что в доме выполнен качественный дизайнерский ремонт, а его планировка и отделка продуманы с учетом комфорта для большой семьи.

Внутри коттеджа есть сауна, джакузи, душевые, прачечная и место для отдыха. На втором этаже расположены две спальни, а на третьем – три спальни. Покупателю также предлагается парковка на четыре машины.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Аршавин назвал лучшего игрока РПЛ в этом сезоне.