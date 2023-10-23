В честь академика Василия Глухих назовут площадь в Металлострое

На заседании Топонимической комиссии было принято решение назвать безымянную площадь в Металлострое в честь физика-ядерщика Василия Глухих. Теперь она будет называться площадь Академика Глухих.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Безымянная площадь в поселке Металлострой будет названа в честь физика-ядерщика Василия Глухих, сообщили в пресс-службе Смольного. Она будет располагаться на пересечении улиц Центральной, Пионерской и Максима Горького.

Новое название площади повлияет на адрес Дома культуры им. В.В. Маяковского, который сейчас находится на Центральной улице, дом 12, а также на земельный участок под ним, который сейчас обозначается как Центральная улица, участок 62.

Василий Андреевич Глухих был академиком Российской Академии наук и внес большой вклад в развитие современной физики. Он также возглавлял НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, который находится на территории промышленной зоны Металлострой, и проживал в этом поселке.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что депутаты Госдумы предложили запретить использовать оскорбительные слова для наименований населенных пунктов.