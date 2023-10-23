Суд оштрафовал петербуржца за публикацию интимных фотографий и видеозаписей

В Петербурге парня оштрафовали на 40 тысяч рублей за слив интимных фото своей бывшей девушки в интернет. Также суд постановил уничтожить его ноутбук и мобильный телефон.

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Суд Петербурга признал виновным водителя автобуса в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица в средствах массовой информации), об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно данным суда, в ноябре прошлого года петербуржец решил отомстить своей бывшей девушке, разместив ее интимные фото и видео в социальных сетях. Он зарегистрировал в социальной сети «ВКонтакте» страницу под ее фамилией и именем и опубликовал там ее интимные фото, а также их совместное home-видео.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Также суд постановил уничтожить орудия преступления – ноутбук и мобильный телефон.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд отправил под стражу члена азербайджанской группировки, избивавшей петербуржцев.