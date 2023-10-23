Антициклон принесет в Петербург холодный воздух

Вчера в Петербурге был самый холодный день этой осени. Во второй половине недели будет еще холоднее, но без сильного ветра и осадков.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как сообщил в своем телеграм-канале главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, начало рабочей недели будет достаточно теплое. Сегодня днем ожидается +3…+5 градусов. А ночью температура воздуха не опуститься ниже нуля из-за облачности и влияния циклона.

Однако атмосферные условия изменятся, и вместе с антициклоном в наш регион снова придет холодный воздух с севера. Уже с середины недели ожидается похолодание по всей Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Ночью температура опустится до -1…-3 градуса, а днем стоит ожидать всего +1…+3 градуса.

Однако есть и хорошие новости: благодаря антициклону ветра и осадков практически не будет, особенно в начале недели. Солнце также появится, но только завтра днем.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге с начала недели идет вторая волна похолодания, которая может и не закончиться к концу месяца.