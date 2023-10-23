Петербург вошел в топ-3 регионов по научно-техническому развитию в стране

На первых местах в рейтинге по научному развитию по итогам 2022 года оказались Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Подобный результат объясняется большим наличием научно-исследовательских институтов и высоко квалифицированных кадров.

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Отмечается, что на вышеназванные регионы приходится более 38% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Лидерство Москвы и Северной столицы объясняется большим количеством научно-исследовательских институтов, высоко квалифицированных кадров, функционированием высокотехнологичных производств, а также высоким уровнем развития науки и технологий.

Республика Татарстан, оказавшаяся на третьем месте в рейтинге, тоже полноправно считается одним из научных, технологических и инновационных центров России. Республика занимает первое место в стране по инновационной активности организаций, отмечают эксперты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Институте лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ разработали прототип ядерной батарейки, которая работает на изотопе плутония.