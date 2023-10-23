Петербургские поликлиники перейдут на новую информационную систему

В больницах и поликлиниках Петербурга заработает Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС). Планируется, что переход на новую систему завершится до конца 2024 года.

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Власти Петербурга планируют перевести все городские больницы и поликлиники на новую информационную систему — Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), сообщает «Коммерсантъ». Переход планируют завершить до конца 2024 года.

Сейчас комитет по здравоохранению и комитет по информатизации готовят городскую инфраструктуру к переходу. Затраты пока не определены, они будут известны после подготовительного этапа.

В пилотном проекте примут участие несколько стационаров, включая Мариинскую больницу и Детскую больницу №5.

В настоящее время в городских больницах используются различные информационные системы, причем основную долю рынка занимают пять компаний – «Ариадна», «Авиценна», «Самсон», qMS, «Виста.Мед».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что до конца года больше 70 больниц Петербурга капитально отремонтируют.