В Петербурге восемь лауреатов получили Царскосельскую художественную премию

В Петербурге прошла церемония награждения победителей Царскосельской художественной премии. Награда вручается за вклад в развитие культуры и искусства России.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Как сообщает ТАСС, в Мемориальном музее-лицее в Царском Селе восемь лауреатов получили Царскосельскую художественную премию за творческий вклад в развитие российской культуры и искусства.

В этом году обладателями премии стали актер и кинорежиссер Вениамин Смехов, писатель и историк Яков Гордин, телеведущая и музыковед Сати Спивакова, актер и кинорежиссер Андрей Смирнов, музыкант и общественный деятель Алексей Гориболь, художник Владимир Духовлинов (посмертно), а также писатели Михаил Кельмович и Елена Павликова.

Отметим, что Царскосельскую художественную премию учредили в 1993 году по инициативе писателя Николая Якимчука. А новых кандидатов выдвигают лауреаты прошлых лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Путин поддержал возрождение Царскосельского лицея в Петербурге для подготовки к госслужбе с детства.