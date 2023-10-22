Дуб на Елагином острове вошел в тройку лучших на конкурсе «Российское дерево года — 2023»

Дуб на Елагином острове в Петербурге признан одним из лучших в стране. По результатам голосования он набрал 8838 голосов.

Фото: Фото: телеграм-канал правительства Санкт-Петербурга

В телеграм-канале правительства города сообщили, что петербургский дуб на Елагином острове занял третье место на конкурсе «Российское дерево года — 2023». Дереву, известному как «Елагиноостровский хранитель», уже более 300 лет.

Легенда гласит, что его посадил первый владелец острова Пётр Шафиров. Дуб вырос на 22 метра и достиг почти двух метров в диаметре.

На конкурсе «Российское дерево года» главным деревом страны стал 372-летний дуб Чувашской Республики, а второе место занял «Панский дуб» из Белгородчины.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербург оказался одним из самых привлекательных городов России для отдыха в ноябре.