Врач назвала четыре анализа для выявления рака на ранних стадиях

Врач Ольга Малиновская рассказала, какие анализы считаются эффективными методами диагностики рака. Для проведения анализов она рекомендует обращаться к специалистам.

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Как сообщает МК Мурманск, врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская, рассказала о четырех анализах, которые помогают выявить рак на ранних стадиях и спасти жизнь пациента.

Первый анализ — это проверка уровня простатического специфического антигена (ПСА), который может указывать на наличие рака предстательной железы.

Второй анализ связан со скринингом для определения риска развития рака шейки матки. Он позволяет выявить предраковые изменения.

Третий анализ включает определение скрытой крови в кале, что может указывать на наличие опухолей в кишечнике.

Четвертый анализ — генетическое тестирование, которое позволяет определить генетическую предрасположенность к раку молочной железы.

Малиновская подчеркнула важность обращения к квалифицированным специалистам и проведения анализов согласно рекомендациям врачей, чтобы получить точные результаты и правильное лечение.