За 2023 год от российского гражданства отказались 4,4 тысячи человек

С начала 2023 года от гражданства РФ решили отказаться 4,4 тысячи человек. Более 15 тысяч человек стали гражданами России, будучи за рубежом.

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Согласно информации МК Питер, директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщил, что за первые девять месяцев 2023 года 15,1 тысячи человек получили российское гражданство за рубежом.

Он отметил, что большинство из них — это дети, родившиеся в смешанных браках. В этот период российские загранучреждения подтвердили наличие гражданства по рождению у 12,5 тысячи детей.

Также Алексей Климов сообщил, что в текущем году 4,4 тысячи человек решили отказаться от российского гражданства. В прошлом году число таких лиц составляло 4,3 тысячи человек.