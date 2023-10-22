В Ленобласти таксист напал на мужчину из-за царапины на двери автомобиля

Во Всеволожском районе Ленинградской области таксист напал с ножом на мужчину из-за поцарапанной двери авто. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 21 октября в полицию обратился 42-летний житель СНТ «Пороги» с сообщением о том, что на него напал таксист и угрожал зарезать ножом.

Выехав на место происшествия, сотрудники полиции установили, что родственники заявителя, приехав к нему на такси, поцарапали дверь при выходе из автомобиля. Тогда водитель такси потребовал деньги на ремонт, после чего возник конфликт. Таксист стал угрожать, что сожжет дом и автомобиль мужчины, после чего уехал.

Однако позже неугомонный таксист вернулся и ударил заявителя кулаком в лицо, после чего последний выстрелил из травмата в воздух. Тогда таксист стал угрожать зарезать мужчину ножом, но вскоре уехал.

Сотрудники полиции проводят расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что В Невском районе Петербурга агрессивный квартиросъемщик накинулся с ножом на своих арендодателей.