В Петербурге полицейские поймали сбежавшего рецидивиста и вернули в психбольницу

В Невском районе Петербурга стражи порядка задержали сбежавшего рецидивиста из психиатрической больницы и вернули обратно. За всю жизнь мужчина привлекался к уголовной ответственности более девяти раз.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 20 октября 33-летний пациент психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца сбежал от бригады скорой помощи. Он был осужден в августе этого года за вооруженное ограбление алкогольного магазина, за что его и отправили на лечение в психиатрическую больницу.

Кроме того, беглец неоднократно был судим за разбой, мошенничество, сбыт наркотиков и прочие преступления.

Вечером 21 октября полицейские задержали сбежавшего пациента в Невском районе Петербурга и вернули в психиатрическую больницу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти задержали мужчину, который избил своего знакомого и вывез в багажнике.