В Германии цены на электроэнергию упали на 14,7%

Стало известно, что в сентябре текущего года цены производителей в Германии упали на 14,7% в годовом выражении. Это самое значительное падение за всю историю наблюдений, то есть с 1949 года.

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Согласно информации Neva.Today, цены на электричество обрушились на 46,2% еще в прошлом месяце. Это также привело к снижению цен на промежуточные товары, металлы, удобрения и древесину. Так, стоимость промежуточных товаров снизилась на 4,2%, металлов – на 11,2%, удобрения и азот подешевели на 42,9%, а древесина — на 20,8%.

Однако, стоимость продовольствия выросла на 5,5%, особенно заметно подорожал сахар. По сравнению с сентябрем прошлого года, стоимость сахара подскочила на 84,7%.