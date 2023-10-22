На севере Петербурга высадили 11 деревьев в честь погибших участников СВО

В Сквере Памяти в Петербурге высадили 11 именных лип в честь героев России. В мероприятии принял участие вице-губернатор Санкт‑Петербурга Олег Эргашев.

Фото: пресс-служба Смольного

В Калининском районе Петербурга в Сквере Памяти 21 октября состоялись торжественно-траурные мероприятия в честь погибших участников специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Смольного.

Церемония началась с торжественной минуты молчания. Затем родственники погибших воинов и почетные гости высадили 11 молодых мелколиственных лип. Деревья были доставлены из питомника в Липецкой области.

Липы высажены в память о героически погибших морских пехотинцах: Степана Крюкова, Евгения Рафикова, Николая Елина, Данилы Никифорова Андрея Шаркова, Артема Говорухина, Дмитрия Чешина, Сергея Кенса и командира группы спецназа ГРУ Андрея Лапина.

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