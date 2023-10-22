В петербургских новостройках нашли самые маленькие квартиры

В Санкт-Петербурге зафиксирована самая маленькая средняя площадь квартир в новостройках среди крупнейших городов России. Площадь таких квартир составила 42,83 квадратных метра.

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В Петербурге строятся новостройки с самыми маленькими квартирами среди крупнейших городов России, пишут «Известия». Самая маленькая средняя площадь квартир в петербургской новостройке — 42,83 квадратных метра, а в Ленинградской области еще меньше — 40,11 квадратных метра.

Как отметили эксперты компании «Этажи», Москва заняла 11 место в рейтинге по средней площади строящихся квартир. Там средняя площадь квартир в новостройках составляет 52,72 квадратных метра, что больше, чем в большинстве мегаполисов России.

Воронеж занял второе место, где средняя площадь строящихся квартир составляет 46,2 квадратных метра. На третьем месте оказался Краснодар (46,51 кв. м).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге выросли цены на посуточную аренду квартир.