В Петербурге подорожали куриные яйца

Розничные торговцы в Санкт-Петербурге сообщили о проблемах с поставками и росте цен на куриные яйца. Одной из причин нехватки продукта являются вспышки птичьего гриппа в некоторых регионах России.

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Петербургские ретейлеры пожаловались на дефицит куриных яиц из-за птичьего гриппа, пишет РБК. Отмечается, что в Ленинградской области ситуация с птичьим гриппом стабильная, поэтому местные птицефабрики продолжают поставлять яйца не только в Санкт-Петербург, но и в другие регионы РФ и на Ближнем Востоке.

Также торговые сети столкнулись с подорожанием продукта и проблемами с поставками. Как отмечает руководитель сети супермаркетов «Реалъ», оптовая цена на яйца выросла на 70%, а сами яйца приходится «выбивать с боем».

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