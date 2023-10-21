Ленобласть закупила больше 20 единиц пожарной техники

В Ленинградской области купили 22 единицы пожарной техники с начала 2023 года на 31 млн рублей. Новые машины активно помогают укреплять безопасность региона.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Стало известно, что Ленинградская область обзавелась новой специализированной техникой, об этом рассказали в ivbg.

Как отмечается, с января 2023 года в регионе купили 22 единицы пожарной техники, что составило 31 млн рублей. Новые машины уже активно помогают огнеборцам, спасая местных жителей от пожаров.

Согласно данным комитета по природным ресурсам Ленинградской области, за минувшие 9 месяцев регион перевыполнил норму по охране лесных массивов от пожаров в рамках национального проекта «Экология».

Таким образом, лесные пожары распространились 104,21 гектара при норме в 155,84 гектара. Кроме того, доля ликвидаций возгорания в первые сутки составила 100% при установленной норме в 85,9%.