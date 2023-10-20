В СИЗО Петербурга и Ленобласти около 30 подростков дожидаются приговора

В следственных изоляторах Петербурга и Ленобласти 26 подростков «коротают» свое время. До такой жизни их довели связи с преступным миром, который активно завлекает в водоворот преступлений молодых людей.

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Стало известно, что несовершеннолетние Ленинградской области и Петербурга проводят время далеко не за школьной скамьей, об этом рассказал Петроград.

Таким образом, следственные изоляторы на данный момент содержит 26 подростков. Будущее страны завлекают в преступный мир обещаниями о больших суммах, богатстве и роскоши.

По словам помощника начальника УФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Елены Кузнецовой, ситуация в СИЗО с каждым годом улучшается.

Как отмечается, на 2023 год в изоляторах сидят 5,9 тысяч граждан. В прошлые годы эта цифра могла спокойно доходить до 9 тысяч.